Как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты — Finance.ua

Как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты

Положение спецзакона о помощи украинцам в Польше может быть продлено только до 30 июня 2024 года. Те, кто планирует остаться в стране дольше, стали активнее подавать документы на оформление вида на жительство.

Такое право дает работа или бизнес в Польше, рассказали в миграционной платформе EWL.

Как повлияют изменения

Украинские беженцы, которые хотят и дальше оставаться в Польше и имеют работу или бизнес в этой стране, будут подавать документы на вид на временное пребывание в Польше (карту побыта), отмечает директор международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

«Такая возможность для граждан Украины со статусом PESEL UKR есть с 1 апреля 2023 года, если у них есть работа, бизнес в Польше или они высококвалифицированные работники», — объясняет эксперт.

Некоторые трудоустроенные украинские беженцы подписывают трудовые договоры до окончания легального пребывания в Польше (временной защиты). После его окончания они либо могут остаться в Польше, подав на карту побыта, либо вернуться или уехать в другую страну ЕС.

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«Большинство украинских беженцев и трудовых мигрантов сейчас подписывают трудовые договоры на год-два. Речь идет о тех, кто принял решение остаться в Польше дольше. Они сейчас пользуются временной защитой, но впоследствии тоже могут подать документы на карту побыта», — обращает внимание Марцин Колодейчик.

По его словам, украинцы стали активнее подавать документы на вид на временное жительство еще в декабре, когда стало известно, что Польша может не продлить временную защиту до 2025 года.

«Это именно те, кто хочет остаться дольше. Карта побыта для них дает гарантии легального пребывания в стране от 1 до 3 лет», — говорит специалист.

Будут ли уезжать украинцы в другие страны

Украинцы, которые могут себя содержать финансово и имеют основания для легального пребывания и получения карты побыта (на основе работы, воссоединения с семьей или по другим причинам), останутся в Польше, считает директор международной рекрутации EWL.

«Вопрос оставаться или уезжать может встать перед украинскими беженцами, не имеющими работы в Польше или возможности работать (женщины с детьми или уязвимые категории), но вероятно, для них будет продлена временная защита. Стоит дождаться принятия законопроекта и понять, какие именно изменения он введет», — отмечает Марцин Колодзейчик.

Он добавляет: возможное сокращение сроков пребывания и ограничение категорий для выдачи временной защиты будет побуждать к выезду в другие страны ЕС или возвращению домой граждан Украины, которые злоупотребляли статусом временной защиты в Польше.

«Это те, кто им пользовался, но значительную часть времени проводили в Украине и получали помощь 800+ на ребенка (выплаты в 7490 грн в месяц, — ред.) или работали в другой европейской стране», — отмечает эксперт.

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