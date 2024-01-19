Польша представит изменения в соглашение о «транспортном безвизе» ЕС с Украиной — Finance.ua

Польша представит изменения в соглашение о «транспортном безвизе» ЕС с Украиной Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Польша представит изменения в соглашение о «транспортном безвизе» ЕС с Украиной

Польша предоставит Еврокомиссии предложения по изменению соглашения так называемого «транспортного безвиза» с Украиной, и пригласила украинскую сторону к сотрудничеству.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Польши, о реализации соглашения, подписанного 16 января министром инфраструктуры Дариушем Климчаком и представителями польских перевозчиков, шла речь во время встречи замминистра Павла Ганчажа с послом Украины в Польше Василием Зварычем.

«Павел Ганчаж также сообщил собеседнику, что Польша вскоре представит свои предложения относительно изменений в соглашение о либерализации перевозок между ЕС и Украиной, и пригласил украинскую сторону к сотрудничеству. Заместитель министра подчеркнул, что действия Польши в этом направлении направлены на формирование благоприятных условий для обеих сторон», — говорится в сообщении.

Польские перевозчики в начале ноября 2023 года устроили забастовку на пограничных переходах с Украиной, выдвинув ряд требований, среди которых отмена «транспортного безвиза».

В январе 2024 года польские перевозчики, с ноября блокировавшие пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством Польши относительно некоторых требований и приостановили свой протест.

Польские водители требуют, чтобы ЕС восстановил систему, по которой украинские компании нуждаются в разрешении для работы на территории блока, а также въезжающие в Украину европейские дальнобойщики должны иметь разрешение.

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УНІАН По материалам:

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