Британия продлит визы для украинских беженцев до 2026 года — Finance.ua

Британия продлит визы для украинских беженцев до 2026 года Сегодня 12:20 — Личные финансы

Британия продлит визы для украинских беженцев до 2026 года

Украинцы, выехавшие из-за полномасштабного вторжения россии, смогут оставаться в Великобритании до сентября 2026 года после получения 18-месячной визы по новой схеме продления.

Об этом сообщает Sky News

Первые визы предоставляли возможность украинцам находиться в Великобритании в течение трех лет в рамках программ «Дома для Украины», «Украинская семейная программа» и «Программа продления пребывания для Украины». Эти визы истекают в марте 2025 года.

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В МВД Британии заявили, что те, кто находятся под одной из этих программ, теперь смогут подать заявление на пребывание до сентября 2026 года и будут иметь те же права на доступ к работе, льготам, здравоохранению и образованию. Подать заявку на продление визы можно за три месяца до окончания действующей визы.

«Эта новая схема продления виз дает украинцам в Великобритании уверенность в их будущем, поскольку война продолжается, мы продолжим предоставлять безопасное убежище тем, кто убегает от нее», — сказал министр по вопросам границ Великобритании Том Персглов.

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Более 283 тыс. украинцев получили или продлили убежище с начала вторжения 24 февраля 2022 года. В течение нескольких месяцев после начала вторжения многие британцы предлагали свои дома спасавшимся от конфликта беженцам. Те, кто приютил беженца или семью, получают £350 в месяц в течение первого года пребывания беженцев в Великобритании и £500 — в течение второго года.

Укрінформ По материалам:

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