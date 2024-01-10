Украина еще на год продлила безвиз для британцев — Finance.ua

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Украина еще на год продлила безвиз для британцев

Казна и Политика
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Украина еще на год продлила безвиз для британцев
Украина еще на год продлила безвиз для британцев
Президент Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда на территорию Украины и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Соответствующий указ № 8/2024 был обнародован на сайте главы государства.
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«На частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 29 января 2020 г. № 28/2020 „О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии“ (с изменениями, внесенными указами от 28 января 2021 г. № 28 от 14 января 2022 г. № 12/2022 и 2 января 2023 г. № 1/2023) продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2025 года», — говорится в документе.
Как отмечается на сайте, указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году, но перестал действовать с 1 февраля 2020 года после выхода ВБ из Евросоюза.
Однако с 31 января 2020 года введен безвизовый режим въезда в Украину для британцев, который продлевается ежегодно, с целью «развития и практической реализации принципов партнерства» между государствами.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
suspilne.media
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