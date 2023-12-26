Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии — Finance.ua
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Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии

Мир
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Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
В Великобритании фиксируют случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы.
Как пишет «Европейская правда», об этом изданию The Independent сообщили представители благотворительных организаций.
По данным благотворительных организаций, украинцев обманом заставляют платить сотни фунтов стерлингов за письма с «разрешением на выезд» в Великобританию и фальшивые британские визы.
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В частности, в организации Settled рассказали, что сейчас имеют дело с одним-пятью подобными случаями еженедельно. Поддельные визы невозможно определить сразу, из-за чего сотрудники авиакомпаний позволяют украинцам путешествовать, а пограничники констатируют, что их документы недействительны.
Некоторые жертвы такого вида мошенничества признаны нелегальными мигрантами и изъяты их паспорта, но в некоторых случаях пограничники все чаще предоставляют украинским жертвам мошенничества шестимесячные визы.
Однако благотворители обеспокоены тем, что, несмотря на получение таких виз, некоторые жертвы мошенничества все еще остаются без доступа к жилью и льготам из-за того, что городские советы и сотрудники Центра занятости не признают их легальными.
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Министерство внутренних дел Британии заявило, что постоянно работает над выявлением и предотвращением таких случаев мошенничества.
В Settled призвали МВД предоставить четкие инструкции сотрудникам Пограничной службы по выдаче временных виз обманутым украинцам, а также призывает к более активной коммуникации, чтобы обеспечить признание этих виз легитимными со стороны советов и других органов власти.
Благотворительная организация «Опора» также часто сталкивается с украинцами, ставшими жертвами визовых афер.
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«Можно с уверенностью сказать, что еженедельно мы получаем два-три сообщения от людей, оказавшихся в такой ситуации», — сказал исполнительный директор организации Стэн Бенеш в интервью The Independent.
По его словам, мошенники также часто предлагают беженцам въезжать в Британию через Ирландию, поскольку украинцы не всегда знают, что Ирландия не является частью Великобритании.
Британский Красный Крест также сообщил о небольшом количестве случаев, когда британцы оплачивали украинским семьям поездку в Великобританию с конкретным предложением работы, но по прибытии выяснялось, что условия трудоустройства значительно отличаются от тех, о которых изначально договаривались.
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В частности, фиксировались случаи, когда дополнительные расходы на проживание (коммунальные платежи, расходы на питание) используются как причина для того, чтобы заставить людей работать в условиях эксплуатации.
Другие благотворительные организации ранее предупреждали, что хозяева домов, где проживают украинцы, выставляют завышенные счета.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Європейська правда
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