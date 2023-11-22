Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять жилье этой зимой: детали — Finance.ua

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять жилье этой зимой: детали Сегодня 19:01 — Мир

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять жилье этой зимой: детали

Тысячи семей украинских беженцев в Британии рискуют остаться без крова этой зимой. Вероятность оказаться на улице у них в четыре раза выше, чем у других семей в стране.

Об этом свидетельствует исследование британского Красного Креста, сообщает The Guardian

В отчете благотворительной организации и университета Гериот-Ватт призывают власти предусмотреть дополнительное финансирование для украинских семей, чтобы предотвратить резкий рост бездомности. Прогнозируется, что до конца марта 2024 года 6220 семей украинских беженцев обратятся за помощью для бездомных, что на 13% больше, чем в 2022—2023 годах.

Читайте также Великобритания и партнеры выделяют £127 миллионов на помощь Украине зимой

Исследователи обнаружили, что украинские семьи имеют в четыре раза больший риск остаться бездомными, чем другие семьи в Британии. Среди причин — прекращение спонсорства, языковой барьер и трудности понимания рынка аренды жилья.

На сегодняшний день в страну прибыли более 192 000 украинцев по двум основным государственным схемам. Homes for Ukraine предусматривает прием в британских семьях, а Ukraine Family Scheme позволяет украинцам присоединиться к членам семьи, живущим в Британии.

«Этой зимой мы ожидаем, что тысячи людей из Украины станут бездомными в Великобритании», — отметила руководитель отдела политики и адвокации Британского Красного Креста Оливия Филд.

Читайте также Великобритания поднимает цены на визы: важные нюансы для украинцев

Команды британского Красного Креста все чаще отмечают, что украинцам трудно получить помощь, необходимую для поиска долгосрочного жилья. Они часто не в состоянии покрыть авансовые расходы на аренду и могут быть исключены из схем местных властей, которые помогают предотвратить бездомность.

Организация призывает продлить «выплаты благодарности» хозяевам до третьего года действия программы Homes for Ukraine. Они осуществлялись в первые два года действия схемы, но на третий год никаких платежей не запланировано. Также — поддержать местные власти в обеспечении гарантии арендной платы, чтобы помочь украинцам получить доступ к аренде частного жилья. Еще в рекомендациях — повысить субсидию на жилье до рыночных ставок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.