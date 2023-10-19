Великобритания и партнеры выделяют £127 миллионов на помощь Украине зимой — Finance.ua

Великобритания и партнеры выделяют £127 миллионов на помощь Украине зимой Сегодня 16:45

Великобритания и партнеры выделяют £127 миллионов на помощь Украине зимой

Великобритания и партнеры вводят План чрезвычайной помощи Украине в зимний период на £127 миллионов (примерно $153 миллиона).

Об этом сообщил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт на Форуме по сотрудничеству в сфере безопасности.

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По словам советника, Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину дипломатическом плане, военном и финансовом.

Также он напомнил, что на прошлой неделе Британия объявила о военной помощи Украине на $122 миллиона. Пакет поможет украинским бойцам разминировать поля, ремонтировать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической инфраструктуры.

Справка Finance.ua:

16 сентября Министерство обороны Британии сообщило, что россия готовится к обстрелам энергоинфраструктуры Украины — оккупанты будут наносить удары, как и в прошлом году. Украинская разведка 20 сентября сообщила, что удары по энергетике могут начаться уже в октябре;

подстанции «Укрэнерго» уже защитили от ракетных атак укреплениями. Также Украина заказала 100 новых высоковольтных трансформаторов, пока они будут храниться в Польше и Румынии;



в августе премьер Денис Шмыгаль сказал, что в Украине уже отремонтированы пять блоков атомных электростанций. На тот момент времени оставалось завершить ремонт четырех.



theБабель По материалам:

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