В Украине ввели автоматическое таможенное оформление международных посылок
Как работает автоматическое таможенное оформление
Какие преимущества будет иметь новый подход
- скорость оформления — меньше лишних операций и более эффективная организация логистических процессов;
- интеллектуальное управление рисками — автоматизированные профили риска и анализ предварительной информации помогают заблаговременно определять потенциальные риски и потребность в дополнительном контроле;
- эффективное использование ресурсов — автоматизация процедур позволяет сосредоточивать внимание таможенников на анализе информации и случаях, когда требуется профессиональное вмешательство.
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