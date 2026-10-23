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В Украине ввели автоматическое таможенное оформление международных посылок

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Автоматическое таможенное оформление предполагает несколько основных преимуществ
Автоматическое таможенное оформление предполагает несколько основных преимуществ
Государственная таможенная служба Украины ввела механизм автоматического таможенного оформления импортных и экспортных международных почтовых и экспресс-отправлений без их физического предъявления таможенному органу и без участия должностных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как работает автоматическое таможенное оформление

В основе механизма — сочетание автоматизированной системы управления рисками, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, и проработка предварительной информации специалистами таможни. Для автоматического оформления предусмотрены дополнительные критерии и более жесткие требования.
Решения принимаются автоматически после предоставления предварительных электронных сведений для таможенного оформления. Это позволяет оптимизировать обработку значительных объемов международных отправлений без необходимости их физического предъявления таможне.

Какие преимущества будет иметь новый подход

Автоматическое таможенное оформление предусматривает несколько основных преимуществ:
  • скорость оформления — меньше лишних операций и более эффективная организация логистических процессов;
  • интеллектуальное управление рисками — автоматизированные профили риска и анализ предварительной информации помогают заблаговременно определять потенциальные риски и потребность в дополнительном контроле;
  • эффективное использование ресурсов — автоматизация процедур позволяет сосредоточивать внимание таможенников на анализе информации и случаях, когда требуется профессиональное вмешательство.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинским продавцам, которые отправляют товары покупателям в Евросоюз, следует заранее подготовиться к изменениям в таможенном оформлении. Новые требования предусматривают дополнительные данные о товарах, а также возможный сбор за обработку отправок. От этого зависит и то, как предприниматели будут рассчитывать расходы на международную доставку.
По материалам:
Finance.ua
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