В Украине ввели автоматическое таможенное оформление международных посылок

Государственная таможенная служба Украины ввела механизм автоматического таможенного оформления импортных и экспортных международных почтовых и экспресс-отправлений без их физического предъявления таможенному органу и без участия должностных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как работает автоматическое таможенное оформление

В основе механизма — сочетание автоматизированной системы управления рисками, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, и проработка предварительной информации специалистами таможни. Для автоматического оформления предусмотрены дополнительные критерии и более жесткие требования.

Решения принимаются автоматически после предоставления предварительных электронных сведений для таможенного оформления. Это позволяет оптимизировать обработку значительных объемов международных отправлений без необходимости их физического предъявления таможне.

Какие преимущества будет иметь новый подход

Автоматическое таможенное оформление предусматривает несколько основных преимуществ:

скорость оформления — меньше лишних операций и более эффективная организация логистических процессов;

интеллектуальное управление рисками — автоматизированные профили риска и анализ предварительной информации помогают заблаговременно определять потенциальные риски и потребность в дополнительном контроле;

эффективное использование ресурсов — автоматизация процедур позволяет сосредоточивать внимание таможенников на анализе информации и случаях, когда требуется профессиональное вмешательство.