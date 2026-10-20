Нові митні правила ЄС: Укрпошта оновить сервіси для українських продавців

Українським продавцям, які надсилають товари покупцям до Євросоюзу, варто заздалегідь підготуватися до змін у митному оформленні. Нові вимоги передбачають додаткові дані про товари, а також можливий збір за обробку відправлень. Від цього залежатиме і те, як підприємці розраховуватимуть витрати на міжнародну доставку.

Про це повідомила Укрпошта, заявивши про адаптацію своїх цифрових сервісів до нових митних вимог ЄС. Оновлення систем заплановане на 21 жовтня 2026 року, а самі нові правила мають почати діяти з 1 листопада. Завчасна підготовка дасть експортерам час налаштувати процеси та врахувати зміни у своїй роботі.

Які дані про товари потрібно буде вказувати

Після оновлення в особистому кабінеті Укрпошти з’являться три додаткові поля для ідентифікації товарів:

M-PID — номер товару на маркетплейсі або артикул продавця;

NS-PID — внутрішній код товару, який визначає сам продавець;

S-PID — міжнародний штрихкод виробника, якщо він є.

Перші два ідентифікатори будуть обов’язковими, а третій потрібно буде вказувати за наявності.

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Попри спеціальні позначення, йдеться про дані, з якими продавці вже працюють. Номер товару можна знайти на маркетплейсі, внутрішній артикул — створити самостійно, а штрихкод — перевірити на упаковці або в документації виробника.

Укрпошта оновлює цифрові системи, щоб автоматизувати обмін необхідною інформацією та спростити підготовку комерційних відправлень до міжнародного перевезення.

Додаткове стягнення на €2

Ще одна зміна, яку готують у ЄС, стосується можливого збору за митну обробку відправлень — Handling Fee у розмірі €2 за посилку.

На момент повідомлення остаточне рішення Єврокомісії щодо цього збору очікувалося 22 жовтня 2026 року. Тому його запровадження та остаточні умови ще потребують підтвердження.

Якщо збір схвалять, Укрпошта планує враховувати його автоматично під час оформлення відправлень. Це дасть змогу експортерам заздалегідь розраховувати витрати на доставку та враховувати їх у ціні товарів для іноземних покупців.

Детальніше про зміни в митному оформленні можна прочитати тут.

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Що варто зробити експортерам уже зараз

Укрпошта радить підприємцям не відкладати підготовку до нових вимог. Насамперед варто перевірити товарні каталоги та переконатися, що необхідні ідентифікатори можна буде надати під час оформлення відправлень.

Компанія зі свого боку готує технічні оновлення та автоматизацію перевірки даних. Це має спростити процес оформлення комерційних посилок після набуття чинності новими правилами.