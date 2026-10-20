Скільки росія витрачає за день на залучення контрактників

Лише на початкові виплати росія витрачала близько 1,2 млрд грн на день.

У вересні 2026 року росія залучала до армії близько 1000 контрактників щодня. Середня одноразова виплата за підписання контракту становила 2,2−2,3 млн рублів, або приблизно 1,2 млн грн на одного новобранця. Таким чином, лише на початкові виплати росія витрачала близько 1,2 млрд грн на день.

Такі дані наводить громадська організація Join Ukraine

Скільки росія платить за підписання контракту

Одноразова виплата складається з двох частин: регіонального бонусу в розмірі 1,8−1,9 млн рублів (приблизно 1 млн грн) і федеральної виплати в 400 тис. рублів (близько 215 тис. грн).

Розмір регіонального бонусу залежить від місця підписання контракту, тому суми, які отримують новобранці, відрізняються залежно від регіону. Найбільші регіональні виплати пропонують:

на Чукотці та в Магаданській області по 3,6 млн рублів (приблизно 1,9 млн грн);

у Ханти-Мансійському автономному окрузі 3,55 млн рублів (близько 1,85 млн грн).

Натомість у Карелії, Чечні, Удмуртії, Кіровській та Пензенській областях регіональний бонус становить лише 400 тис. рублів (приблизно 208 тис. грн).

За що російські військові змушені платити командирам

Після прибуття до підрозділу російські контрактники стикаються з численними поборами.

Зокрема, щоб уникнути відправлення на штурм, військовому доводиться платити командиру 200−300 тис. рублів (≈ 105−160 тис. грн), але така оплата дає лише тимчасову відстрочку — приблизно на тиждень або два.