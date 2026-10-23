Бюджетные смартфоны Samsung стали получать Android 17

В сентябре Samsung приступила к глобальному распространению стабильной версии One UI 9.0 на базе Android 17 для своих смартфонов Galaxy флагманского и среднего сегмента. Теперь очередь дошла до бюджетных устройств.

Какие смартфоны Samsung получили One UI 9

Многие владельцы Galaxy A07, Galaxy M 17 и Galaxy M 36 по всему миру сообщают о наличии стабильной версии One UI 9 на своих устройствах. Это произошло спустя всего несколько дней после того, как прошивка впервые стала доступной для пользователей в Южной Корее.

Размер загрузки составляет около 2,3 ГБ, в обновлении также содержится патч безопасности за сентябрь 2026 года. Ранее стабильная версия One UI 9.0 появилась на флагманах Galaxy S23 и на моделях среднего класса Galaxy A37, Galaxy A36 и Galaxy A56.

Как проверить наличие обновлений

Если вы находитесь в Европе и еще не получили сообщения об обновлении, вы всегда можете вручную проверить его наличие, перейдя в «Настройки → „Обновление ПО“ → Загрузка и установка».

Если обновление уже произошло в вашем регионе, система предложит загрузить и установить его.

Что нового в One UI 9

Фирменная оболочка One UI 9 базируется на Android 17 и включает в себя ряд визуальных изменений, новые возможности персонализации и улучшения безопасности.

Среди основных новшеств — более гибкая настройка панели быстрых параметров. Пользователи могут менять расположение элементов управления, регулировать размеры ползунков яркости и громкости и настраивать отображение медиаплеера.

В настройках смартфонов появилось отдельное меню Warranty and Care для проверки гарантийной информации и запуска диагностических инструментов. Кроме того, Samsung доработала и усовершенствовала функцию Samsung DeX для работы с несколькими окнами.