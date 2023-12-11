В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф — Finance.ua

В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф
В Великобритании объявили о создании нового подразделения для борьбы с компаниями, уклоняющимися от санкций против рф.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани объявляет о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, уклоняющимися от санкций против россии», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, компании, нарушающие санкции, в частности, введенные после вторжения россии в Украину, будут наказаны строже. Для этого в Великобритании было создано Управление по реализации торговых санкций (OTSI).
OTSI будет следить за соблюдением торговых санкций, в том числе против россии. Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Служба доходов и таможни. — Ред.) для уголовного преследования.
Кроме того, OTSI будет следить за деятельностью компаний, которые могут пытаться обойти санкции, отправляя продукцию через другие страны.
«По нашим оценкам, без международных санкций у россии было бы более 400 миллиардов долларов для финансирования войны, чего хватило бы на финансирование вторжения еще на четыре года. Мы наносим удар россии там, где ей наиболее болезненно, и лишаем российского диктатора пути ресурсов, необходимых для финансирования войны в Украине», — сказала британский министр по санкциям Энн-Мари Тревельян.
Сейчас ожидается, что Великобритания объявит о новых антироссийских санкциях.
Справка Finance.ua:
- министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о выделении нового зимнего пакета гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн фунтов стерлингов (47 миллионов долларов);
- ранее правительство Великобритании объявило о введении новых санкций в отношении отдельных лиц и групп, занимающихся экспортом военного оборудования в рф;
- Великобритания на 17 позиций расширила санкции против беларуси.
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