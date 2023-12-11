В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф

11
В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф
В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф
В Великобритании объявили о создании нового подразделения для борьбы с компаниями, уклоняющимися от санкций против рф.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
«Министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани объявляет о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, уклоняющимися от санкций против россии», — говорится в сообщении.
Читайте также
Как отмечается, компании, нарушающие санкции, в частности, введенные после вторжения россии в Украину, будут наказаны строже. Для этого в Великобритании было создано Управление по реализации торговых санкций (OTSI).
OTSI будет следить за соблюдением торговых санкций, в том числе против россии. Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Служба доходов и таможни. — Ред.) для уголовного преследования.
Кроме того, OTSI будет следить за деятельностью компаний, которые могут пытаться обойти санкции, отправляя продукцию через другие страны.
Читайте также
«По нашим оценкам, без международных санкций у россии было бы более 400 миллиардов долларов для финансирования войны, чего хватило бы на финансирование вторжения еще на четыре года. Мы наносим удар россии там, где ей наиболее болезненно, и лишаем российского диктатора пути ресурсов, необходимых для финансирования войны в Украине», — сказала британский министр по санкциям Энн-Мари Тревельян.
Сейчас ожидается, что Великобритания объявит о новых антироссийских санкциях.

Справка Finance.ua:

  • министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о выделении нового зимнего пакета гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн ​​фунтов стерлингов (47 миллионов долларов);
  • ранее правительство Великобритании объявило о введении новых санкций в отношении отдельных лиц и групп, занимающихся экспортом военного оборудования в рф;
  • Великобритания на 17 позиций расширила санкции против беларуси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.