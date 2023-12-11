В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф — Finance.ua

В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф Сегодня 19:43

В Великобритании создали специальное управление для контроля за санкциями против рф

В Великобритании объявили о создании нового подразделения для борьбы с компаниями, уклоняющимися от санкций против рф.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани объявляет о создании нового подразделения по борьбе с компаниями, уклоняющимися от санкций против россии», — говорится в сообщении.

Читайте также Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний

Как отмечается, компании, нарушающие санкции, в частности, введенные после вторжения россии в Украину, будут наказаны строже. Для этого в Великобритании было создано Управление по реализации торговых санкций (OTSI).

OTSI будет следить за соблюдением торговых санкций, в том числе против россии. Подразделение будет помогать компаниям соблюдать санкции, расследовать нарушения. Если нарушения будут доказаны, управление может оштрафовать компанию или передать дело в HMRC (Служба доходов и таможни. — Ред.) для уголовного преследования.

Кроме того, OTSI будет следить за деятельностью компаний, которые могут пытаться обойти санкции, отправляя продукцию через другие страны.

Читайте также США ввели санкции против международной сети, покупавшей электронику для военных рф

«По нашим оценкам, без международных санкций у россии было бы более 400 миллиардов долларов для финансирования войны, чего хватило бы на финансирование вторжения еще на четыре года. Мы наносим удар россии там, где ей наиболее болезненно, и лишаем российского диктатора пути ресурсов, необходимых для финансирования войны в Украине», — сказала британский министр по санкциям Энн-Мари Тревельян.

Сейчас ожидается, что Великобритания объявит о новых антироссийских санкциях.

Справка Finance.ua:

министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о выделении нового зимнего пакета гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн ​​фунтов стерлингов (47 миллионов долларов);

ранее правительство Великобритании объявило о введении новых санкций в отношении отдельных лиц и групп, занимающихся экспортом военного оборудования в рф;

Великобритания на 17 позиций расширила санкции против беларуси.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.