США ввели санкции против международной сети, покупавшей электронику для военных рф — Finance.ua
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США ввели санкции против международной сети, покупавшей электронику для военных рф

Мир
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США ввели санкции против международной сети, покупавшей электронику для военных рф
США ввели санкции против международной сети, покупавшей электронику для военных рф
Министерство финансов США объявило о введении ограничений против международной сети компаний из шести стран, которая помогала поставлять электронные изделия военного назначения в россию в обход ранее введенных санкций.
Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
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«OFAC вводит ограничения против сети под руководством бельгийского бизнесмена Ганса Де Гитере, которая занимается закупкой электроники военного назначения для российских конечных пользователей», — отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что в эту международную сеть входят девять организаций и пять физических лиц из россии, Бельгии, Кипра, Швеции, Гонконга и Нидерландов.
Отмечается, что Ганс Де Гитере является бельгийским бизнесменом, долго занимавшимся закупками для россии, в том числе матриц FPGA, которые россияне используют в программах вооружения. Де Гитере возглавляет несколько компаний в Бельгии, Кипре и Нидерландах. В некоторых случаях он через свою сеть и другие компании пытался доставить электронику в россию через Гонконг, Китай и Турцию.
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Кроме компаний, которыми Ганс Де Гитере управляет официально, его сеть также включает бельгийскую компанию European Technical Trading (ETT), основанную и возглавляемую его братом, Томом Де Гитере. Эта структура устанавливала связи с американскими и европейскими компаниями для покупки, в том числе двигателей для БПЛА.
Для реализации схем поставки запрещенной продукции в россию сеть задействовала также бизнесменов из рф, владеющих в том числе компанией в Швеции, и гражданку Нидерландов.
Также правительство Соединенных Штатов объявило о введении санкций против почти двух десятков человек, а также организаций в беларуси, причастных к угнетению правящим режимом гражданского общества, коррупции, а также войны рф против Украины.
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Ограничения вводятся с целью усиления давления на авторитарный режим Александра Лукашенко «из-за его жестокого подавления демократического гражданского общества в беларуси, коррупционного финансового обогащения семьи и соучастия в неоправданной войне россии против Украины».
Отмечается, что в черный список внесены генсек Красного креста беларуси, гендиректор БелТаможСервис, главы оборонных концернов БелОМО и ЛЕМТ БелОМО, а также целый список предприятий военной промышленности.
Отдельная категория лиц определена как «кошельки» лукашенко, в том числе бизнесмен Александр Шакустин, олигархи Павел Топузидис и Виктор Петрович, а также связанные с ними бизнес-компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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