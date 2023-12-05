Евросоюз продлил действие части санкций против россии еще на три года — Finance.ua

Евросоюз продлил действие части санкций против россии еще на три года Сегодня 10:46

Евросоюз продлил действие части санкций против россии еще на три года

Европейский союз продлил часть санкций против россии за нарушение прав человека. Они будут действовать почти до конца 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС

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«Совет продлил глобальный режим санкций ЕС в сфере прав человека, направленный против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их продлили на три года, до 8 декабря 2026 года. Действующие ограничительные меры будут и далее пересматриваться ежегодно.

Против кого введено ограничение

В настоящее время санкции распространяются на 67 физических и юридических лиц и 20 юридических лиц. На тех, на кого распространяются ограничения, распространяется запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов.

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Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять средства лицам, внесенным в список.

Под санкциями находятся чиновники из рф

Евросоюз на три года продлил ограничения против бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний рф Александра Калашникова, главы Следственного комитета рф Александра Бастрыкина, генпрокурора рф Игоря Краснова и директора росгвардии Виктора Золотова.

Санкции против россии

ЕС уже одобрил 11 пакетов санкций против россии. Под ограничения попали, например, продукты, которые можно употреблять в производстве оружия. В частности, в санкции внесены физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и способствуют продолжению войны.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

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