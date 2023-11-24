Зеленский ввел санкции против 150 россиян и граждан других стран — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против 150 россиян и граждан других стран Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Зеленский ввел санкции против 150 россиян и граждан других стран

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» по санкциям в отношении 147 граждан россии и других государств, связанных с рф.

Соответствующие указы № 772/2023 и 773/2023 глава государства подписал 23 ноября. Их тексты размещены на его веб-сайте.

В первом списке 60 физических лиц — граждане России, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.

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Среди них упомянуты скрывающийся в рф экс-секретарь СНБО Владимир Сивкович, обвиняемый в аварии авиалайнера «Малайзийских авиалиний» рейса МН17 Леонид Харченко, так называемая «уполномоченная по правам человека» оккупационной администрации Донецкой области Дарья Морозова, топ-менеджеры компаний группы Усманова Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров и Валерий Казыкаев, жена экс-главы USM Ивана Стрешинского Наталия Давыдова, а также сын жены Усманова Ирины Винер — Натан Винер.

Санкции вводятся на 10 лет. Они предусматривают блокировку активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

Во втором списке 87 физических лиц — граждане рф.

Среди них — экс-руководитель администрации президента рф Анатолий Чубайс, командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главка Воздушно-космических сил россии Андрей Демин, председатель Счетной палаты и экс-министр финансов россии Алексей Кудрин, отец, жена и сын украинского коллаборациониста Евгения Балицкого, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева, гендиректор нижегородской фирмы ООО «Ремэксстрой» Александр Дорофеев, генеральный директор ООО «Галактика» Александр Герман.

Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, против 50 — на пять лет, против трех — на три года. Санкции предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет транзита и торговых операций на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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