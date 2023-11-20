Зеленский ввел санкции против Азарова, Табачника, Царева и 37 юрлиц — Finance.ua

Зеленский ввел санкции против Азарова, Табачника, Царева и 37 юрлиц Сегодня 10:30

Зеленский ввел санкции против Азарова, Табачника, Царева и 37 юрлиц, Фото: www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 18 ноября «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Соответствующий указ № 758/2023 опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно документу, обновленные санкции сроком на 10 лет вводятся против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, эксминистра образования и науки Дмитрия Табачника, народного депутата Украины IV-VII созывов Олега Царева, народного депутата Украины IV-VIII созывов Дмитрия Святаша, главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, главы т.н. «ЛНР» Леонида Пасечника, депутата Госдумы рф Дмитрия Саблина, а также бывшего украинского телеведущего Юрия Кота.

В приложении к решению СНБО, подписанному президентом, указано 100 физических лиц. Кроме того, санкционный список насчитывает 37 юридических лиц, вероятно, причастных к депортациям украинских детей с оккупированных территорий.

Пакет санкций предусматривает блокирование активов, полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц, запрет на совершение сделок с ценными бумагами, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ и других организаций, а также на увеличение размера уставного капитала.

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