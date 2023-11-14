12-й пакет санкций против рф: Боррель рассказал, что в нем будет — Finance.ua

12-й пакет санкций против рф: Боррель рассказал, что в нем будет Сегодня 11:44

12-й пакет санкций против рф: Боррель рассказал, что в нем будет

Работа над 12-м пакетом санкций против россии завершается. Ограничительные меры против россии будут как персональными, так и экономическими и секторальными.

Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по внешней и безопасностной политике Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

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Высокий представитель ЕС уточнил, что будет, в частности, введено больше санкций против физических лиц, применены новые запреты на российский экспорт, и среди прочего — запрет на российские алмазы, увеличение верхнего предела цен на нефть для уменьшения доходов россии, а также будут введены новые меры против обхода ранее введенных санкций.

Он сказал, что предложения по 12-му пакету санкций должны быть одобрены вместе с регуляцией, необходимой для осуществления этих санкций.

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По его словам, сейчас завершается подготовка последних деталей этого пакета, а затем должно состояться одобрение соответствующих мер и регуляции с руководящими принципами для стран-членов ЕС по введению ограничительных мер.

Боррель подчеркнул, что эта регуляция может быть одобрена в среду по общему предложению от него и Европейской Комиссии в Совет ЕС.

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УНІАН По материалам:

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