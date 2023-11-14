12-й пакет санкций против рф: Боррель рассказал, что в нем будет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

12-й пакет санкций против рф: Боррель рассказал, что в нем будет

60
12-й пакет санкций против рф: Боррель рассказал, что в нем будет
12-й пакет санкций против рф: Боррель рассказал, что в нем будет
Работа над 12-м пакетом санкций против россии завершается. Ограничительные меры против россии будут как персональными, так и экономическими и секторальными.
Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по внешней и безопасностной политике Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Читайте также
Высокий представитель ЕС уточнил, что будет, в частности, введено больше санкций против физических лиц, применены новые запреты на российский экспорт, и среди прочего — запрет на российские алмазы, увеличение верхнего предела цен на нефть для уменьшения доходов россии, а также будут введены новые меры против обхода ранее введенных санкций.
Он сказал, что предложения по 12-му пакету санкций должны быть одобрены вместе с регуляцией, необходимой для осуществления этих санкций.
Читайте также
По его словам, сейчас завершается подготовка последних деталей этого пакета, а затем должно состояться одобрение соответствующих мер и регуляции с руководящими принципами для стран-членов ЕС по введению ограничительных мер.
Боррель подчеркнул, что эта регуляция может быть одобрена в среду по общему предложению от него и Европейской Комиссии в Совет ЕС.

Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.