Страны G7 одобрили внесение российских алмазов в 12-й пакет санкций — Finance.ua

Страны G7 одобрили внесение российских алмазов в 12-й пакет санкций Сегодня 14:32

Страны G7 одобрили внесение российских алмазов в 12-й пакет санкций

Страны Европейского Союза на следующей неделе начнут обсуждать предложение по 12-му пакету санкций против россии, поскольку страны «Большой семерки» одобрили запрет российских алмазов.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление дипломатов и чиновников ЕС.

В настоящее время ЕС не вводил никаких санкций против российской государственной алмазодобывающей компании «Алроса», хотя крупные западные ювелирные компании уже бойкотируют драгоценные камни, поступающие из россии.

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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что блок не мог раньше ввести данные санкции, поскольку ждал зеленого света G7, чтобы двигаться вперед с запретом алмазов, и теперь получил его.

Ожидается, что предложение о запрете бриллиантов, которое по просьбе ЕС разработала Бельгия, будет точно отражено в проекте санкций Комиссии, сказал один из дипломатов.

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В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна введет специальную процедуру сертификации, которая не позволяла бы российским алмазам попадать на мировые рынки в обход санкций.

Планируется, что кроме алмазов, ЕС наложит ограничения на экспорт и импорт товаров, которые можно использовать в российском ВПК, из-за чего бюджет рф недополучит около 5 миллиардов евро.

Кроме того, под запрет попадут лицензии на программное обеспечение, изделия из алюминия, строительные материалы и др.

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