Нарушали санкции против россии: 127 бизнесов сами сообщили британскому правительству о нарушениях — Finance.ua

Нарушали санкции против россии: 127 бизнесов сами сообщили британскому правительству о нарушениях Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Нарушали санкции против россии: 127 бизнесов сами сообщили британскому правительству о нарушениях

В Великобритании 127 компаний добровольно сообщили правительству, что нарушали санкции против рф. Сознаваясь, они могут уменьшить себе государственные штрафы.

Об этом пишет Financial Times.

Ранее издание сделало запрос в Министерство финансов страны. Данные отражают ситуацию по состоянию на 17 мая 2023 года.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Великобритания ввела санкции против более 1600 человек и компаний рф. Британская власть заключила жесткий пакет санкций против крупной экономики, наложив мораторий на юридические лица Великобритании, которые имеют дело с более чем 20 банками и 100 олигархами.

Читайте также В Raiffeisen Bank назвали «маловероятным» свой уход из россии до конца года

FT отмечает, что санкции привели к значительному испытанию для британского бизнеса, ведь россия больше интегрирована в мировую экономику по сравнению с другими подсанкционными режимами, такими как Иран и КНДР.

«Предприятиям следует рассмотреть возможность сознаваться в нарушениях, чтобы обеспечить максимальное снисхождение, — говорит Стейси Кин, партнер по финансовым преступлениям юридической фирмы Pinsent Masons. — Санкции могут варьироваться — от отсутствия наказания или предупреждения до гражданского наказания или уголовного преследования. Финансовые штрафы не ограничены».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.