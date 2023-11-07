Нарушали санкции против россии: 127 бизнесов сами сообщили британскому правительству о нарушениях — Finance.ua
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Нарушали санкции против россии: 127 бизнесов сами сообщили британскому правительству о нарушениях

Фондовый рынок
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Нарушали санкции против россии: 127 бизнесов сами сообщили британскому правительству о нарушениях
Нарушали санкции против россии: 127 бизнесов сами сообщили британскому правительству о нарушениях
В Великобритании 127 компаний добровольно сообщили правительству, что нарушали санкции против рф. Сознаваясь, они могут уменьшить себе государственные штрафы.
Об этом пишет Financial Times.
Ранее издание сделало запрос в Министерство финансов страны. Данные отражают ситуацию по состоянию на 17 мая 2023 года.
После полномасштабного вторжения россии в Украину Великобритания ввела санкции против более 1600 человек и компаний рф. Британская власть заключила жесткий пакет санкций против крупной экономики, наложив мораторий на юридические лица Великобритании, которые имеют дело с более чем 20 банками и 100 олигархами.
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FT отмечает, что санкции привели к значительному испытанию для британского бизнеса, ведь россия больше интегрирована в мировую экономику по сравнению с другими подсанкционными режимами, такими как Иран и КНДР.
«Предприятиям следует рассмотреть возможность сознаваться в нарушениях, чтобы обеспечить максимальное снисхождение, — говорит Стейси Кин, партнер по финансовым преступлениям юридической фирмы Pinsent Masons. — Санкции могут варьироваться — от отсутствия наказания или предупреждения до гражданского наказания или уголовного преследования. Финансовые штрафы не ограничены».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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