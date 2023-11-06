В Raiffeisen Bank назвали «маловероятным» свой уход из россии до конца года — Finance.ua
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В Raiffeisen Bank назвали «маловероятным» свой уход из россии до конца года

Фондовый рынок
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Raiffeisen Bank International — последний из крупных иностранных банков, сохраняющих полноценное присутствие в россии, — вновь откладывает уход с российского рынка.
Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы до конца декабря, пишет Reuters.
По его словам, выделение российского бизнеса в отдельную структуру до 31 декабря «крайне маловероятно», поскольку банк по-прежнему рассматривает сценарий продажи.
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Хотя операция по продаже банка, который входит в топ крупнейших в россии по размеру активов и включен в перечень системно значимых, требует многочисленных разрешений регулирующих органов, это «ясный и, возможно, более простой путь», заявил Штробль.
Он добавил, что «существенный прогресс» достигнут по обоим вариантам ухода из россии — и по продаже бизнеса, и по выделению его в отдельную структуру.
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Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения рф в Украину, однако на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в россии.
По материалам:
УНІАН
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