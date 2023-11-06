В Raiffeisen Bank назвали «маловероятным» свой уход из россии до конца года — Finance.ua

В Raiffeisen Bank назвали «маловероятным» свой уход из россии до конца года Сегодня 12:22 — Фондовый рынок

Raiffeisen Bank International — последний из крупных иностранных банков, сохраняющих полноценное присутствие в россии, — вновь откладывает уход с российского рынка.

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы до конца декабря, пишет Reuters.

По его словам, выделение российского бизнеса в отдельную структуру до 31 декабря «крайне маловероятно», поскольку банк по-прежнему рассматривает сценарий продажи.

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Хотя операция по продаже банка, который входит в топ крупнейших в россии по размеру активов и включен в перечень системно значимых, требует многочисленных разрешений регулирующих органов, это «ясный и, возможно, более простой путь», заявил Штробль.

Он добавил, что «существенный прогресс» достигнут по обоим вариантам ухода из россии — и по продаже бизнеса, и по выделению его в отдельную структуру.

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Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения рф в Украину, однако на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в россии.

УНІАН По материалам:

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