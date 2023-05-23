Raiffeisen Bank International работает над обособлением российского подразделения – Reuters — Finance.ua

Raiffeisen Bank International работает над обособлением российского подразделения – Reuters Сегодня 14:39

Raiffeisen Bank International работает над обособлением российского подразделения – Reuters

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) активизирует шаги по обособлению своего российского подразделения на фоне растущего давления с целью разорвать его связи с москвой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что второй крупнейший банк Австрии готовится к обособлению после месяцев безуспешных попыток найти покупателя, чтобы уладить конфликт вокруг своего российского бизнеса и избежать необходимости его полного сворачивания.

«Но эта отчаянная попытка сталкивается с препятствиями, не в последнюю очередь со стороны международных регуляторов», — рассказали Reuters люди, работающие в банке.

Raiffeisen сейчас является важнейшим западным банком в россии, предлагая россиянам спасательный круг для платежей с небольшим количеством альтернатив, поскольку Москва становится все более изолированной из-за своего вторжения в Украину.

Представитель банка заявил, что Raiffeisen «продолжит работу над потенциальными сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка в россии».

Хотя вычленение имеет широкую поддержку среди австрийских властей, оно сталкивается с препятствиями, включая получение одобрения Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также Вашингтона, который проверяет связи RBI с россией.

Если обособление состоится, владельцы RBI во главе с австрийскими коммунальными банками станут акционерами новой компании, котируемой на Венской фондовой бирже.

Остается непонятным, будет ли эта компания действительно независима от RBI, что является решающим фактором для того, будет ли она под наблюдением Австрии или ЕЦБ.

Один из источников рассказал, что вычленение рассматривается как лучший вариант, чем продажа, тогда как другой, знакомый с мнением ЕЦБ, сказал, что степень независимости вычлененного банка от RBI будет определять, будет ли центральный банк осуществлять надзор за ним.

Если будет значительное дублирование персонала или финансирование, добавил собеседник, он может быть передан под надзор ЕЦБ как часть RBI.

ЕЦБ отказался комментировать этот вопрос.

Еще один собеседник рассказал, что обособление более вероятно, поскольку любого потенциального покупателя отпугивают западные санкции.

План призван дистанцировать RBI от россии, но это не будет полным разрывом. RBI заявил, что хотя он и сократил некоторые виды деятельности в россии, он обязан сохранить операции в этой стране, чтобы поддерживать должное обслуживание клиентов.

Справка Finance.ua:

ранее австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что его прибыль в рф увеличилась более чем в три раза в первом квартале, отчасти за счет роста процентных доходов;

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло австрийскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.



Економічна Правда По материалам:

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