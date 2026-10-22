До начала октября 2026 года лидерами по количеству отделений на украинском рынке с существенным отрывом оставались государственные Ощадбанк (1103) и ПриватБанк (1024).

В третьем квартале 2026 года количество структурных подразделений украинских банков уменьшилось на 54 — до 4700 отделений.

Об этом сообщает NV со ссылкой на данные Национального банка.

Какие банки закрыли больше всего отделений

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл ПриватБанк — 26. После этого в его сети осталось 1024 подразделения.

Ощадбанк сократил сеть на 12 отделений до 1103, сохранив первое место по этому показателю в Украине.

Таскомбанк закрыл шесть отделений и их количество уменьшилось до 77.

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Креди Агриколь Банк сократил сеть на пять подразделений до 119, а ПУМБ и Укргазбанк на четыре каждый, до 216 и 202 соответственно.

Укрэксимбанк закрыл три отделения, и теперь их насчитывается 15. ПИН Банк сократил сеть на два подразделения — до семи.

Еще семь банков закрыли по одному отделению. В частности, в УкрСиббанке осталось 213 подразделений, в ОТП Банке 63, в Коминбанке 38, в Кристалл Банке 35, в Юнекс Банке 18, в банке «Украинский капитал» 13, а в Альтбанке два.

Какие банки расширили сеть

В то же время, некоторые финучреждения увеличили количество своих отделений.

Лидером по темпам расширения сети, как и по итогам первого полугодия, стал Аккордбанк . В третьем квартале он открыл шесть отделений, увеличив их общее количество до 183.

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А-Банк открыл два подразделения, теперь их 198. Еще восемь банков добавили по одному отделению: Кредобанк (65), Радабанк (33), банк «Кредит Днепр» (32), Бизнесбанк (30), Окси Банк (10), Агропросперис Банк (7), Банк КД (5).

Банки с самой крупной сетью в Украине

До начала октября 2026 года лидерами по количеству отделений на украинском рынке с существенным отрывом оставались государственные Ощадбанк (1103) и ПриватБанк (1024).

В пятерку банков с крупнейшими сетями также вошли Райффайзен Банк с 282 отделениями, ПУМБ с 216 и УкрСиббанк с 213.

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Вторую пятерку сформировали государственный Укргазбанк (202), А-Банк (198), Аккордбанк (183), государственный Сенс Банк (137) и Креди Агриколь Банк (119).