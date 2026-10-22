0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие банки больше всего закрывали и открывали отделения в третьем квартале — данные НБУ

Фондовый рынок
125
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
До начала октября 2026 года лидерами по количеству отделений на украинском рынке с существенным отрывом оставались государственные Ощадбанк (1103) и ПриватБанк (1024).
До начала октября 2026 года лидерами по количеству отделений на украинском рынке с существенным отрывом оставались государственные Ощадбанк (1103) и ПриватБанк (1024).
В третьем квартале 2026 года количество структурных подразделений украинских банков уменьшилось на 54 — до 4700 отделений.
Об этом сообщает NV со ссылкой на данные Национального банка.

Какие банки закрыли больше всего отделений

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл ПриватБанк — 26. После этого в его сети осталось 1024 подразделения.
Ощадбанк сократил сеть на 12 отделений до 1103, сохранив первое место по этому показателю в Украине.
Таскомбанк закрыл шесть отделений и их количество уменьшилось до 77.
Креди Агриколь Банк сократил сеть на пять подразделений до 119, а ПУМБ и Укргазбанк на четыре каждый, до 216 и 202 соответственно.
Укрэксимбанк закрыл три отделения, и теперь их насчитывается 15. ПИН Банк сократил сеть на два подразделения — до семи.
Еще семь банков закрыли по одному отделению. В частности, в УкрСиббанке осталось 213 подразделений, в ОТП Банке 63, в Коминбанке 38, в Кристалл Банке 35, в Юнекс Банке 18, в банке «Украинский капитал» 13, а в Альтбанке два.

Какие банки расширили сеть

В то же время, некоторые финучреждения увеличили количество своих отделений.
Лидером по темпам расширения сети, как и по итогам первого полугодия, стал Аккордбанк. В третьем квартале он открыл шесть отделений, увеличив их общее количество до 183.
Читайте также
А-Банк открыл два подразделения, теперь их 198. Еще восемь банков добавили по одному отделению: Кредобанк (65), Радабанк (33), банк «Кредит Днепр» (32), Бизнесбанк (30), Окси Банк (10), Агропросперис Банк (7), Банк КД (5).

Банки с самой крупной сетью в Украине

До начала октября 2026 года лидерами по количеству отделений на украинском рынке с существенным отрывом оставались государственные Ощадбанк (1103) и ПриватБанк (1024).
В пятерку банков с крупнейшими сетями также вошли Райффайзен Банк с 282 отделениями, ПУМБ с 216 и УкрСиббанк с 213.
Читайте также
Вторую пятерку сформировали государственный Укргазбанк (202), А-Банк (198), Аккордбанк (183), государственный Сенс Банк (137) и Креди Агриколь Банк (119).
В общей сложности пять банков, контролируемых государством, имеют 2481 отделение. Это 52,8% от общего количества банковских подразделений в Украине на 1 октября 2026 года.
По материалам:
НВ
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems