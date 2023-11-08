Британия ввела санкции против российского золотодобывающего сектора — Finance.ua

Британия ввела санкции против российского золотодобывающего сектора Сегодня 17:35

Британия ввела санкции против российского золотодобывающего сектора

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях против 29 физических и юридических лиц, работающих в российском золотодобывающем, нефтяном и стратегическом секторах и поддерживающих их.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

В санкционный список попали, в частности, крупнейший российский золотоперерабатывающий завод, российские олигархи и бизнес, а также третьи страны, подпитывающие доходы россии от войны.

«Рынки золота и нефти россии имеют тесные связи с Кремлем и являются важными источниками дохода для его незаконного вторжения в Украину. Золото является значительным источником дохода для военных усилий россии — одно из самых высоких по стоимости после нефти и газа, которое принесло 12,6 миллиарда фунтов стерлингов российской экономике в 2021 году», — говорится в сообщении.

Под санкции попали сеть, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, ответственная за перевод в россию доходов от золота на сумму свыше $300 млн, — Paloma Precious DMCC, а также стоящее за компанией главное лицо Говард Джон Бейкер.

Также в новом списке два крупнейших российских производителя золота — Nordgold (и жена миллиардера Алексея Мордашова Марина, владеющая 52% акций) и Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов, владелец группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), которая также производит цветные металлы и золото и находится под санкциями США.

Также под санкции попал крупнейший российский афинажный завод «Красцветмет», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и другие компании.

Економічна Правда По материалам:

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