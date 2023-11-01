Новые санкции ЕС коснутся ограничений в торговле с рф на 5,3 млрд долларов — Finance.ua
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Новые санкции ЕС коснутся ограничений в торговле с рф на 5,3 млрд долларов

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Новые санкции ЕС коснутся ограничений в торговле с рф на 5,3 млрд долларов
Новые санкции ЕС коснутся ограничений в торговле с рф на 5,3 млрд долларов
Европейский союз обсуждает новый раунд ограничений, который ударит по торговле с россией примерно на 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов).
Об этом сообщает Bloomberg.
«Двенадцатый пакет мер ЕС с момента начала вторжения россии в прошлом году усилит ограничения на источники доходов и промышленность москвы и ограничит возможности кремля кормить свою военную машину», — говорится в материале.
Отмечается, что огромные части российской экономики уже подверглись санкциям, в результате чего политикам ЕС приходится закрывать бреши, использовать целенаправленные меры и усиливать существующие санкции.
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Bloomberg пишет, что новый набор предлагаемых мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.
«Также рассматриваются лицензионные запреты на программное обеспечение, ограничения на импорт небольшого количества обработанных металлов, алюминиевых изделий, строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов», — сообщает издание.
Новые предложенные меры по импорту и экспорту в отношении россии составят около 2,5 миллиарда евро каждая. Запрет на алмазы зависит от соглашения «Большой семерки» об отслеживании драгоценных камней через границы, которое, как ожидается, будет согласовано в ближайшее время.
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Издание пишет, что россия нашла канал для импорта нескольких машин, которые используются для производства боеприпасов и оружия.
Целью пакета санкций является необходимость лишить россию возможности обходить существующие запреты через третьи страны, где она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, используемым в оружии.
ЕС также рассматривает возможность убедить компании добавить в свои контракты с фирмами из третьих стран пункты, запрещающие экспорт некоторых так называемых товаров поля боя в россию.
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Поскольку значительные объемы российской нефти сейчас торгуются выше ценового ограничения в 60 долларов, введенного «Большой семеркой», ЕС и его союзники также обсуждают способы более эффективного соблюдения этой меры.
Также блок нацелен на теневой флот из сотен судов, используемых для перевозки нефти.
Некоторые из обсуждаемых идей охватывают запрет на операции с находящимися под санкциями судами, введение требований об уведомлении при продаже судна, а также положения контракта, запрещающие поставки сверх установленного предела.
Ожидается, что в пакет санкций добавят более 100 физических лиц и четыре десятка юридических лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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