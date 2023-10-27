Как маскируются компании, чтобы обойти санкции против россии: разъяснение ЕС — Finance.ua
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Как маскируются компании, чтобы обойти санкции против россии: разъяснение ЕС

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Как маскируются компании, чтобы обойти санкции против россии: разъяснение ЕС
Как маскируются компании, чтобы обойти санкции против россии: разъяснение ЕС
Еврокомиссия опубликовала критерии, согласно которым компании с российским участием можно считать «маскировкой» для обхода санкций против страны-агрессора.
Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте исполнительного органа Евросоюза.
«Если структура капитала компании, ранее подпадавшей (под санкции. — ред.), модифицирована таким образом, что доля юридического лица из Приложения XIX (список российских организаций, в отношении которых ЕС ввел ограничения) сокращена до 50% и менее, она все равно, скорее всего, будет считаться действующей „от имени и по указанию“ данного юридического лица», — отмечается в документе.
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Особенно это касается организаций, где акции передавались в рамках «одной корпоративной группы», эта операция проводилась близко к дате добавления юридического лица из рф в список санкций Еврокомиссии или к дате издания сообществом соответствующих объяснений, или российское лицо до сих пор сохраняет «существенное влияние» в компании (имеет право вето или иное влияние на менеджмент).
При соблюдении даже одного из указанных критериев «есть разумные основания подозревать, что передача акций была осуществлена, чтобы замаскировать реальных собственников и обойти» санкции, утверждается в документе. В таком случае, ограничения ЕС должны распространяться на эту организацию независимо от актуальной структуры ее капитала.
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Напомним, ЕС с февраля 2022 года ввел 11 пакетов санкций против россии. Первые 10 пакетов санкций были прямыми ограничениями, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с москвой.
В 11-м пакете впервые введен принцип экстерриториальности санкций — Брюссель решил вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в страну-агрессор санкционных европейских товаров или предоставление услуг, например, по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается нормировать группа семи.
Также в Брюсселе отмечали, что теперь приоритетом в санкционной политике ЕС в отношении россии является не введение новых санкций, а борьба с обходом уже введенных ограничений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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