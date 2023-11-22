Рада поддержала санкции против российской и белорусской оборонных сфер на 50 лет — Finance.ua
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Рада поддержала санкции против российской и белорусской оборонных сфер на 50 лет

Казна и Политика
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Рада поддержала санкции против российской и белорусской оборонных сфер на 50 лет
Рада поддержала санкции против российской и белорусской оборонных сфер на 50 лет
Верховная Рада поддержала президентское постановление № 10 271, предлагающее секторальные санкции против россии и беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Постановление поддержали 304 депутата. Автором постановления выступил президент Владимир Зеленский на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 ноября 2023 года.
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Президент предлагает ввести следующие санкции:
  • запретить операции с товарами и услугами с резидентами рф и беларуси, в частности, проводимые через граждан других государств;
  • остановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов рф и беларуси по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;
  • запретить передавать резидентам россии и беларуси технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности;
  • не регистрировать и не аккредитовать организации коллективного управления, учредителями которых являются резиденты рф и беларуси;
  • прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты рф и беларуси относительно товаров военного назначения и двойного использования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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