Рада поддержала санкции против российской и белорусской оборонных сфер на 50 лет — Finance.ua

Рада поддержала санкции против российской и белорусской оборонных сфер на 50 лет Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Рада поддержала санкции против российской и белорусской оборонных сфер на 50 лет

Верховная Рада поддержала президентское постановление № 10 271, предлагающее секторальные санкции против россии и беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Постановление поддержали 304 депутата. Автором постановления выступил президент Владимир Зеленский на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 ноября 2023 года.

Президент предлагает ввести следующие санкции:

запретить операции с товарами и услугами с резидентами рф и беларуси, в частности, проводимые через граждан других государств;

остановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов рф и беларуси по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;

запретить передавать резидентам россии и беларуси технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности;

не регистрировать и не аккредитовать организации коллективного управления, учредителями которых являются резиденты рф и беларуси;

прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты рф и беларуси относительно товаров военного назначения и двойного использования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.