Словакия выступает против 12-го пакета санкций ЕС против рф из-за ядерного топлива — Finance.ua

Словакия выступает против 12-го пакета санкций ЕС против рф из-за ядерного топлива Сегодня 10:45

Словакия выступает против 12-го пакета санкций ЕС против рф из-за ядерного топлива

Словакия не поддержит 12 пакет санкций ЕС против россии, если он будет включать запрет на импорт российского ядерного топлива.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает TARS

По его словам, новые санкции ЕС против россии не должны распространяться на топливо для атомных электростанций, поскольку словацкие АЭС еще не переоборудованы под использование другого топлива. Для словацкого правительства этот вопрос чрезвычайно критичен.

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Также представитель партии «Прогрессивная Словакия» Томаш Валасек подчеркнул, что если бы санкции касались импорта ядерного топлива из России, любое словацкое правительство наложило бы вето на пакет.

Напомним, ЕС подготовил 12-й пакет санкций против рф. В проекте 12-го пакета санкций против рф Европейская комиссия, в частности, предлагает новые запреты на продажу бывших в употреблении танкеров. Это делается для того, чтобы россия не могла обходить санкции, связанные с экспортом нефти.

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Економічна Правда По материалам:

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