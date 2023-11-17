США ввели санкции против танкеров, которые возили российскую нефть — Finance.ua
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США ввели санкции против танкеров, которые возили российскую нефть

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США ввели новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, перевозивших нефть из россии. Об этом сообщает Министерство финансов США.
Так, под санкции попали компании «АБС Электротехника», «Эссет Автоматизация», «Эссет электро», «Доминион Никольский», «Доминион Тверская-Ярославская», «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством», «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «Мосен Эссет менеджмент», «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика», «ВНИИР Промэлектро» и «ВНИИР-Трансстрой».
Активы этих организаций в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес.
Также под американские санкции попали нефтяные танкеры Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century, ходящие под флагом Либерии. Компании-владельцы этих танкеров тоже оказались в списке санкций.
С начала полномасштабной войны россия заработала на экспорте газа, нефти и угля около 550 млрд евро. Главным спонсором войны оказался Европейский союз в целом. Если считать только отдельные страны, то главным покупателем российских энергоресурсов является Китай.
Также мы рассказывали, что ЕС планирует ужесточить нефтяные санкции против россии. Это должно произойти с принятием 12-го санкционного пакета, который сейчас проходит процедуры внутреннего согласования в Европейском Союзе.
По материалам:
УНІАН
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