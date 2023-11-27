ЕС введет санкции против россиян, участвовавших в захвате европейских активов — Finance.ua

ЕС введет санкции против россиян, участвовавших в захвате европейских активов Сегодня 10:48

ЕС введет санкции против россиян, участвовавших в захвате европейских активов

Евросоюз намерен добавить в 12-й пакет санкции против лиц и организаций, участвовавших в захвате активов европейских компаний в россии. До сих пор Брюссель не наказывал тех, кто заработал на конфискации, но это изменится, если страны ЕС одобрят последние предложения Еврокомиссии.

Они содержатся в документе , с которым ознакомилось издание Politico.

Согласно предложениям, ЕС сможет принимать ограничительные меры в отношении тех, кто «получает выгоду от принудительной передачи собственности или контроля над зарегистрированными в россии организациями, которые до этого принадлежали лицам из Европейского Союза или контролировались ими».

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Как пишет УНИАН, в июле кремль решил передать во внешнее управление российские «дочки» Carlsberg и французской Danone. Руководить «Балтикой» поставили бизнесмена Таймураза Боллоева, создавшего компанию в начале 1990-х годов. Гендиректором «Данон россия» был назначен племянник Рамзана Кадырова, заместитель главы правительства и министр сельского хозяйства Чечни 32-летний Якуб Закриев. Боллоев поначалу не очень хотел участвовать в операции по отбору активов, поскольку опасался попасть под санкции, под которыми уже находятся друзья путина братья Ковальчуки. Поэтому он даже пытался обсуждать покупку «Балтики» у Carlsberg.

россия предложила Западу «поменяться» замороженными активами: западным компаниям, которые не могут вывести капиталы из рф, кремль предлагает забрать российские активы, замороженные Западом в рамках санкций.

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УНІАН По материалам:

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