Четыре страны ЕС затягивают решение об использовании активов рф — Finance.ua

Четыре страны ЕС затягивают решение об использовании активов рф
Некоторые страны Европейского союза проявляют осторожность в скорости внедрения мер по использованию прибыли от попавших под санкции активов российской федерации для поддержки Украины. В частности, это касается Франции, Германии, Италии и Бельгии.
Об этом сообщает Bloomberg.
«По словам людей, знакомых с этим вопросом, ключевые страны ЕС заявили Европейской комиссии во время закрытого заседания в среду, что они выступают за более постепенный подход», — пишет издание.
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Правительства сначала хотят разработать незаконодательный документ, чтобы продолжить сужение различных вариантов и гарантировать, что формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной и не ставит под угрозу финансовую устойчивость.
В последние месяцы в ЕС ведутся дебаты о том, как быстро реализовать планы по введению налога на непредвиденные доходы относительно прибыли, полученной от замороженных российских активов, и использовать полученные доходы для восстановления Украины.
Ранее сообщалось, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал большинством голосов двухпартийный законопроект об использовании российских активов для помощи Украине. Соответствующее решение было принято во вторник, 8 ноября, в ходе слушания законопроекта.
В ходе заседания комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против».
Согласно документу, комитет рекомендует уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка российской федерации и другие суверенные активы российской федерации.
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