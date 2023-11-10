Четыре страны ЕС затягивают решение об использовании активов рф — Finance.ua

Четыре страны ЕС затягивают решение об использовании активов рф Сегодня 16:30 — Мир

Четыре страны ЕС затягивают решение об использовании активов рф

Некоторые страны Европейского союза проявляют осторожность в скорости внедрения мер по использованию прибыли от попавших под санкции активов российской федерации для поддержки Украины. В частности, это касается Франции, Германии, Италии и Бельгии.

Об этом сообщает Bloomberg

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, ключевые страны ЕС заявили Европейской комиссии во время закрытого заседания в среду, что они выступают за более постепенный подход», — пишет издание.

Правительства сначала хотят разработать незаконодательный документ, чтобы продолжить сужение различных вариантов и гарантировать, что формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной и не ставит под угрозу финансовую устойчивость.

В последние месяцы в ЕС ведутся дебаты о том, как быстро реализовать планы по введению налога на непредвиденные доходы относительно прибыли, полученной от замороженных российских активов, и использовать полученные доходы для восстановления Украины.

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Ранее сообщалось, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал большинством голосов двухпартийный законопроект об использовании российских активов для помощи Украине. Соответствующее решение было принято во вторник, 8 ноября, в ходе слушания законопроекта.

В ходе заседания комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против».

Согласно документу, комитет рекомендует уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка российской федерации и другие суверенные активы российской федерации.

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