Процентов недостаточно, Украине нужны все замороженные российские активы для восстановления — Минюст Сегодня 11:45

Процентов недостаточно, Украине нужны все замороженные российские активы для восстановления — Минюст

Украина заявила западным союзникам, что предоставление процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, и что она надеется получить активы в полном объеме.

Об этом Reuters сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

По оценкам Киева, на восстановление страны потребуется 400 миллиардов долларов, и эта сумма может удвоиться, если учесть компенсации жертвам войны.

Стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 млрд евро (223 млрд долларов). Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что блок решил, что россия должна заплатить за восстановление Украины.

Мудрая в комментарии Reuters отметила, что киевские партнеры рассматривают возможность введения налога на доходы или инвестиции замороженных российских активов. Эту идею Украина приветствует, но считает недостаточной.

Она добавила, что «альтернативы» решению о полной конфискации активов и передаче их Украине не было.

«Да, такое решение требует политической воли, и поэтому особенно опасно, если дополнительные инициативы рассматриваются как успешное решение всех проблем.

Любые альтернативы, какими бы искренними и благородными они ни были, генерируют недостаточно средств и могут быть исключительно промежуточным и быстрым вариантом, чтобы собрать несколько миллиардов на неотложные нужды восстановления Украины", — сказала Мудрая.

Напомним, лидеры ЕС одобрили планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Европейская комиссия, как ожидается, выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Економічна Правда По материалам:

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