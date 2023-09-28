США заморозили российские активы на 8 млрд долларов, большая часть — в ЕС и Японии — Finance.ua
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США заморозили российские активы на 8 млрд долларов, большая часть — в ЕС и Японии

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Соединенные штаты Америки заморозили российские суверенные активы на сумму 8 млрд долларов, большая часть из которых находится в ЕС и Японии.
Об этом заявила специальный представитель президента США Джо Байдена по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, сообщает Financial Times.
Как сообщается, западные страны заморозили российские активы на 300 миллиардов долларов в ответ на полномасштабное вторжение рф в Украину.
В частности, по словам Прицкера, США заморозили российские суверенные активы на сумму 8 млрд долларов, большая часть которых находится в ЕС и Японии.
Отмечается, что некоторые страны призвали использовать эти деньги для восстановления Украины, но другие заинтересованные стороны, в том числе Европейский центральный банк, предостерегли о законности и последствиях такого шага.
Прицкер рассказала, что юридические команды ведут «чрезвычайную работу, чтобы понять, что можно сделать с этими активами».
«По сути, если я скажу не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете, они должны способствовать восстановлению Украины. Юридически, как это сделать — это то, над чем мы сейчас работаем», — сказала спецпредставитель США.
Конфискация активов рф
Украина в сотрудничестве с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в частности, государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет почти о 500 млн долларов.
Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка.
По материалам:
РБК-Україна
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