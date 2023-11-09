путин подписал указ о возможности обмена активов, замороженных в рф и за рубежом — Finance.ua

путин подписал указ о возможности обмена активов, замороженных в рф и за рубежом Сегодня 16:17 — Мир

путин подписал указ о возможности обмена активов, замороженных в рф и за рубежом

Президент россии владимир путин подписал указ, который разрешает иностранным инвесторам, чьи средства заморожены в россии, использовать их для покупки заблокированных активов россиян за рубежом.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Reuters.

В результате санкций, введенных Западом из-за агрессии россии против Украины, более 3,5 млн россиянам заморозили активы за рубежом на сумму около 1,5 трлн рублей ($16,3 млрд).

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Согласно указу, россия разрешит гражданам стран, которые она считает «недружественными», покупать находящиеся у россиян за рубежом замороженные ценные бумаги, используя средства со специальных счетов типа «C» в россии, которые иначе фактически блокируются.

россия планирует на первом этапе разблокировать счета на сумму около 100 млрд рублей.

В тексте указа путина говорится, что он издан в ответ на действия США и других стран и организаций, которые он называет «недружественными и противоречащими международному праву».

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