путин подписал указ о возможности обмена активов, замороженных в рф и за рубежом — Finance.ua
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путин подписал указ о возможности обмена активов, замороженных в рф и за рубежом

Мир
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путин подписал указ о возможности обмена активов, замороженных в рф и за рубежом
путин подписал указ о возможности обмена активов, замороженных в рф и за рубежом
Президент россии владимир путин подписал указ, который разрешает иностранным инвесторам, чьи средства заморожены в россии, использовать их для покупки заблокированных активов россиян за рубежом.
Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Reuters.
В результате санкций, введенных Западом из-за агрессии россии против Украины, более 3,5 млн россиянам заморозили активы за рубежом на сумму около 1,5 трлн рублей ($16,3 млрд).
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Согласно указу, россия разрешит гражданам стран, которые она считает «недружественными», покупать находящиеся у россиян за рубежом замороженные ценные бумаги, используя средства со специальных счетов типа «C» в россии, которые иначе фактически блокируются.
россия планирует на первом этапе разблокировать счета на сумму около 100 млрд рублей.
В тексте указа путина говорится, что он издан в ответ на действия США и других стран и организаций, которые он называет «недружественными и противоречащими международному праву».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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