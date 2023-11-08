Конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине замороженных российских активов — Finance.ua

Конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине замороженных российских активов Сегодня 13:34 — Мир

Конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине замороженных российских активов

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержал двухпартийный и двухпалатный законопроект об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Соответствующее решение было принято во вторник, 7 ноября, в ходе слушания законопроекта.

«Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка российской федерации, и другие суверенные активы российской федерации», — говорится в документе.

Он предусматривает, что госсекретарь совместно с Агентством США по международному развитию в течение 180 дней после вступления в силу закона, если он будет принят, должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса «оценку наиболее неотложных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи».

В документе говорится, что конфискованные средства аккумулируются в специальном Фонде поддержки Украины, а «в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов (…) переходят в правительство Соединенных Штатов».

Читайте также ЕС одобрил планы передачи Украине доходов от замороженных российских активов

По словам конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, внесшего соответствующий документ на рассмотрение, этот законопроект требует от администрации Байдена передать Украине замороженные суверенные активы россии. «Настало время, чтобы россия расплачивалась за войну, которую она начала», — считает Маккол.

Его законопроект, рассказал Маккол во время слушаний в Конгрессе, также делает невозможным возврат российских активов в рф, пока она не выплатит компенсацию Украине.

Читайте также Конфискация российских активов в пользу Украины: в каких странах есть прогресс

Конгрессмен-демократ Грегори Микс, сопредседатель Комитета по международным отношениям, в свою очередь, во время слушаний добавил: «С развитием войны должна развиваться и наша экономическая стратегия. Это включает и поддержку Украины, которая позволит ей стать полноценным экономическим игроком в Европе». Также Микс подчеркнул, что это нужно делать во время войны, а не только после победы Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.