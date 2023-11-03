Мировые лидеры призывают ЕС передать Украине замороженные активы рф, — Financial Times — Finance.ua
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Мировые лидеры призывают ЕС передать Украине замороженные активы рф, — Financial Times

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Мировые лидеры призывают ЕС передать Украине замороженные активы рф, — Financial Times
Мировые лидеры призывают ЕС передать Украине замороженные активы рф, — Financial Times
Более 30 мировых международных дипломатов и деятелей призывают лидеров государств Европейского Союза принять решение, чтобы позволить Украине использовать российские активы.
Об этом пишет Киевский форум безопасности со ссылкой на Financial Times.
Отмечается, что обращение инициировал глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк. Его подписали более 30 известных международных деятелей, среди которых бывшие руководители правительств европейских стран, известные американские дипломаты, члены Европейского парламента, глава Мюнхенской конференции безопасности, экс-президент Всемирного Банка и представители разных университетов.
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«Мы призываем лидеров государств Группы Семи и Европейского Союза одобрить долгожданное решение, чтобы разрешить Украине использовать суверенные российские активы и направлять их на возмещение ущерба, причиненного Украине и украинцам», — говорится в обращении.
На сегодняшний день общий объем замороженных суверенных российских активов составляет примерно 300 миллиардов евро. Это включает около 200 млрд евро в Европейском Союзе.
В обращении говорится, что использование суверенных российских активов следует рассматривать как коллективную контрмеру.
«Суверенные российские активы должны быть внесены в специальный Фонд восстановления Украины, которым будут руководить представители государств Группы Семи при консультациях с Правительством Украины», — добавили в обращении.
По материалам:
Espreso.tv
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