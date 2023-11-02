Украина стала вторым экспортером замороженной малины в ЕС — Finance.ua

Украина стала вторым экспортером замороженной малины в ЕС Сегодня 06:52 — Казна и Политика

Украина стала вторым экспортером замороженной малины в ЕС

С началом полномасштабной войны Украина стала вторым по величине экспортером замороженной малины в Европейский союз.

Об этом говорится в обзоре рынка замороженной малины, подготовленном командой поддержки реформ Минэкономики Украины (RST Mineconomy) в рамках проекта Export Booster.

За последние 5 лет (2018−2022 гг.) экспорт замороженной малины вырос в 5,4 раза в денежном эквиваленте и в 2,7 раза в натуральном выражении.

Наибольшие рынки сбыта — Польша и Германия. Другие страны ЕС — Нидерланды, Чехия, Австрия, Италия, Бельгия, Франция также проявляют значительный интерес к украинской ягоде.

Украина стала ключевым игроком в поставках замороженной малины в ЕС. Это произошло в условиях активного роста спроса на этот продукт, особенно в 2021 и 2022 годах. За это время Украина стала вторым по величине экспортером замороженной малины в ЕС после Сербии с объемом экспорта в $121 млн. Таким образом украинские производители замороженной малины обеспечили почти четверть (24,2%) роста импорта этой продуктовой группы в ЕС.

В 2022 году ЕС импортировала замороженную малину на сумму $1,13 млрд. Среднегодовой рост импорта малины за последние 5 лет составил 13,9%. Самый средний ежегодный рост объемов импорта за 2018−2022 годы продемонстрировали Литва (54,9%), Болгария (36,7%), Польша (36,4%), Словения (28,4%), Румыния (25,6%) и Греция (25,4%).

Украина является 4-м крупнейшим экспортером замороженной малины в мире в денежном эквиваленте после Сербии, Польши и Чили. В 2022 году тройка экспортеров-лидеров обеспечивали 54% всего экспорта замороженной малины в мире, когда доля Украины в мировом экспорте составляла 6%.

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