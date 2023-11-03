ЕС одобрил планы передачи Украине доходов от замороженных российских активов — Finance.ua

ЕС одобрил планы передачи Украине доходов от замороженных российских активов Сегодня 11:29 — Казна и Политика

ЕС одобрил планы передачи Украине доходов от замороженных российских активов

Евросоюз одобрил планы передачи доходов от замороженных российских активов Украине. Юридические предложения Еврокомиссия планирует выдвинуть в декабре.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, передает пресс-служба Министерства юстиции.

Западные санкции заморозили 300 млрд долл., принадлежащих российскому центральному банку. Большинство этих средств — 180 млрд евро — хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

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Недавно Euroclear заявил, что заработал около 3 млрд евро на замороженных российских активах только за первые девять месяцев этого года по сравнению с 347 млн ​​евро за аналогичный период 2022 г., и этот рост обусловлен ростом процентных ставок.

По словам заместителя министра юстиции, наши западные партнеры рассматривают возможность использования активов рф с целью получения от них доходов и направления их на проекты восстановления Украины.

«Итак, ожидание такого плана — декабрь. Данные активы хранятся в основном в форме ценных бумаг, имеющих срок погашения и выплаты доходов. Поэтому, соответственно, эта ликвидность может быть использована и может работать и приносить доходы (windfall revenues). Как заявил сам Euroclear, таких средств аккумулировано уже 3 млрд. То есть мы понимаем, что эти доходы существенно увеличиваются и будут очень полезны Украине», — пояснила Мудрая.

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По ее словам, это не те средства, которые принадлежат российской федерации, юридически — это «неожиданный доход», который бы не был получен, если бы не санкционные меры из-за начавшейся россией войны в Украине.

Также заместитель министра юстиции подчеркнула, что украинская сторона будет добиваться конфискации всех активов рф, а не только доходов с них.

«Такую европейскую инициативу, конечно, мы приветствуем и Украина очень благодарна за поддержку, однако важно, чтобы подобное решение не затмило нашу главную цель — конфискацию активов российской федерации и передачу их для выплат компенсаций пострадавшим от этой неспровоцированной и несправедливой войны», — отметила Ирина Мудрая.

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