ЕС одобрил планы передачи Украине доходов от замороженных российских активов — Finance.ua

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ЕС одобрил планы передачи Украине доходов от замороженных российских активов

Казна и Политика
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ЕС одобрил планы передачи Украине доходов от замороженных российских активов
ЕС одобрил планы передачи Украине доходов от замороженных российских активов
Евросоюз одобрил планы передачи доходов от замороженных российских активов Украине. Юридические предложения Еврокомиссия планирует выдвинуть в декабре.
Об этом рассказала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, передает пресс-служба Министерства юстиции.
Западные санкции заморозили 300 млрд долл., принадлежащих российскому центральному банку. Большинство этих средств — 180 млрд евро — хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.
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Недавно Euroclear заявил, что заработал около 3 млрд евро на замороженных российских активах только за первые девять месяцев этого года по сравнению с 347 млн ​​евро за аналогичный период 2022 г., и этот рост обусловлен ростом процентных ставок.
По словам заместителя министра юстиции, наши западные партнеры рассматривают возможность использования активов рф с целью получения от них доходов и направления их на проекты восстановления Украины.
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«Итак, ожидание такого плана — декабрь. Данные активы хранятся в основном в форме ценных бумаг, имеющих срок погашения и выплаты доходов. Поэтому, соответственно, эта ликвидность может быть использована и может работать и приносить доходы (windfall revenues). Как заявил сам Euroclear, таких средств аккумулировано уже 3 млрд. То есть мы понимаем, что эти доходы существенно увеличиваются и будут очень полезны Украине», — пояснила Мудрая.
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По ее словам, это не те средства, которые принадлежат российской федерации, юридически — это «неожиданный доход», который бы не был получен, если бы не санкционные меры из-за начавшейся россией войны в Украине.
Также заместитель министра юстиции подчеркнула, что украинская сторона будет добиваться конфискации всех активов рф, а не только доходов с них.
«Такую европейскую инициативу, конечно, мы приветствуем и Украина очень благодарна за поддержку, однако важно, чтобы подобное решение не затмило нашу главную цель — конфискацию активов российской федерации и передачу их для выплат компенсаций пострадавшим от этой неспровоцированной и несправедливой войны», — отметила Ирина Мудрая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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