Конфискация российских активов в пользу Украины: в каких странах есть прогресс — Finance.ua

Конфискация российских активов в пользу Украины: в каких странах есть прогресс Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Конфискация российских активов в пользу Украины: в каких странах есть прогресс

Украина рассчитывает, что основным источником покрытия расходов на послевоенное восстановление станут замороженные российские активы — сумма, по словам премьера Дениса Шмыгаля, может составить до 500 миллиардов долларов.

Об этом пишет «Слово и дело».

Проблема в том, что в западных странах пока нет правовой базы, которая позволила бы конфисковать эти средства: прямая передача активов Украине без законных оснований стала бы нарушением международного права и создала бы опасный прецедент. Но союзники Украины пытаются найти выход.

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Большинство замороженных за рубежом российских активов находятся в странах «Большой семерки» — около 280 млрд долларов. В октябре министры G7 обязались держать российские активы замороженными, пока россия не компенсирует Украине убытки в результате войны.

Страны G7 также заявили, что будут изучать все возможные пути предоставления помощи Украине в соответствии с правовыми системами и международным правом, в том числе с использованием замороженных суверенных активов россии.

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты и Европа изучают правовые основания использования российских активов для восстановления Украины.

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«Я считаю, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов сделать это — именно с помощью активов. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база», — сказал Блинкен, добавив, что это пошлет «сигнал» странам-агрессорам.

Сами США впервые передали Украине 5,4 млн долларов конфискованных активов подсанкционного олигарха Константина Малофеева. В Кабмине заявили, что деньги потратят на реабилитацию украинских ветеранов.

Кроме того, на рассмотрение Конгресса США летом был внесен законопроект «О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев», предусматривающий механизм конфискации активов, принадлежащих российскому правительству и центральному банку.

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Законопроект предлагает дать президенту США полномочия конфисковать российские суверенные активы, замороженные в стране, и передать их на восстановление Украины. Также запрещается перевод средств российским подсанкционным организациям до вывода войск россии из Украины и компенсации убытков.

Бельгия передала Украине 92 млн евро налоговых поступлений из замороженных в стране российских активов. Половина этой суммы предназначена для военной помощи.

Также Бельгия создала фонд для поддержки Украины в объеме 1,7 млрд евро поступлений от замороженных российских активов. Фонд будет использован на военную и гуманитарную помощь для проектов Европейского фонда мира.

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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