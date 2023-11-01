Конфискация российских активов в пользу Украины: в каких странах есть прогресс — Finance.ua
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Конфискация российских активов в пользу Украины: в каких странах есть прогресс

Казна и Политика
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Конфискация российских активов в пользу Украины: в каких странах есть прогресс
Конфискация российских активов в пользу Украины: в каких странах есть прогресс
Украина рассчитывает, что основным источником покрытия расходов на послевоенное восстановление станут замороженные российские активы — сумма, по словам премьера Дениса Шмыгаля, может составить до 500 миллиардов долларов.
Об этом пишет «Слово и дело».
Проблема в том, что в западных странах пока нет правовой базы, которая позволила бы конфисковать эти средства: прямая передача активов Украине без законных оснований стала бы нарушением международного права и создала бы опасный прецедент. Но союзники Украины пытаются найти выход.
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Большинство замороженных за рубежом российских активов находятся в странах «Большой семерки» — около 280 млрд долларов. В октябре министры G7 обязались держать российские активы замороженными, пока россия не компенсирует Украине убытки в результате войны.
Страны G7 также заявили, что будут изучать все возможные пути предоставления помощи Украине в соответствии с правовыми системами и международным правом, в том числе с использованием замороженных суверенных активов россии.
Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Штаты и Европа изучают правовые основания использования российских активов для восстановления Украины.
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«Я считаю, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов сделать это — именно с помощью активов. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база», — сказал Блинкен, добавив, что это пошлет «сигнал» странам-агрессорам.
Сами США впервые передали Украине 5,4 млн долларов конфискованных активов подсанкционного олигарха Константина Малофеева. В Кабмине заявили, что деньги потратят на реабилитацию украинских ветеранов.
Кроме того, на рассмотрение Конгресса США летом был внесен законопроект «О возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев», предусматривающий механизм конфискации активов, принадлежащих российскому правительству и центральному банку.
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Законопроект предлагает дать президенту США полномочия конфисковать российские суверенные активы, замороженные в стране, и передать их на восстановление Украины. Также запрещается перевод средств российским подсанкционным организациям до вывода войск россии из Украины и компенсации убытков.
Бельгия передала Украине 92 млн евро налоговых поступлений из замороженных в стране российских активов. Половина этой суммы предназначена для военной помощи.
Также Бельгия создала фонд для поддержки Украины в объеме 1,7 млрд евро поступлений от замороженных российских активов. Фонд будет использован на военную и гуманитарную помощь для проектов Европейского фонда мира.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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