В США назвали сумму, которую Украина может получить от конфискации активов рф — Finance.ua
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В США назвали сумму, которую Украина может получить от конфискации активов рф

Казна и Политика
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Украина может получить замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов. В США и странах Европы изучают правовые основания использования этих средств на восстановление Украины.
«Я считаю, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать — именно через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Как я и отметил, поскольку большинство этих активов — в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время дискуссии в университете Техаса.
При этом он отметил, что речь идет о 300 миллиардах долларов. По словам чиновника, если позволить россии делать то, что она делает с Украиной, то это пошлет сигнал странам-агрессорам, что им это сойдет с рук.
«Это ящик Пандоры с конфликтами. Никому не будет хорошо в этом мире, в мире конфликта и агрессии», — отметил госсекретарь.
Кроме того, он отметил, что США постоянные конфликты обойдутся дороже, чем поддержка Украины, к которой уже присоединились 50 стран.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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