Какой олигарх стал рекордсменом по количеству конфискованных у россиян активов — Finance.ua

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Какой олигарх стал рекордсменом по количеству конфискованных у россиян активов

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Какой олигарх стал рекордсменом по количеству конфискованных у россиян активов
Какой олигарх стал рекордсменом по количеству конфискованных у россиян активов
Украина активно конфискует предприятия, которые были подконтрольны российским олигархам. Об этом рассказал заместитель председателя Фонда госимущества Александр Федоришин.
Рекордсменом конфискованного в Украине имущества стал известный российский олигарх Олег Дерипаска. Также много финансовых вливаний в украинские предприятия делали Ротенберги, Шелков и Евтушенков.
«Но они не сравнятся по количеству активов, которые перейдут государству от Дерипаски. Мы подсчитали: активы, которые по решению суда и правительства перешли в фонд, составляют совсем небольшую часть того, что нам принесло решение суда по Дерипаске», — уточнил Федоришин.
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Ранее сообщалось, что Украина конфисковала Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод Дерипаски. Их ориентировочная стоимость составляет 10 миллиардов гривен.
Он также отметил, что в Украине Дерипаска вкладывался преимущественно в промышленные предприятия. В хорошем состоянии Запорожский алюминиевый комбинат, большие деньги государство сможет получить за Николаевский глиноземный завод. Также речь идет о нескольких карьерах, движимом и недвижимом имуществе.
Олег Дерипаска приближен к кремлю, под его контролем находятся российские предприятия по производству военной техники.
Напомним, состояние самых богатых россиян выросло более чем на $32 млрд с начала 2023 года. Больше всего среди граждан россии заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Несмотря на то, что он находится под санкциями, с января его состояние увеличилось на $5,9 млрд — до $21,3 млрд.

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По материалам:
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