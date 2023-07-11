Активы российских олигархов в Италии получили новый «статус» — Finance.ua

Активы российских олигархов в Италии получили новый «статус» Сегодня 19:45

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поделился новым достижением на финансовом фронте. Речь идет о сумме замороженных российских активов за границей.

На этот раз речь идет об Италии, а точнее — санкционных ограничениях, введенных официальным Римом с начала полномасштабного вторжения россии в Украину до конца июня 2023 года.

Италия против российских олигархов

В сообщении Андрей Ермак указал, что Италия с февраля 2022 года заморозила активы россиян примерно на 2 миллиарда евро. Это средства олигархов из государства-агрессора. Санкционные ограничения касаются следующих активов:

недвижимость;

объекты роскоши (автомобили, яхты);

банковские счета.

Позиции других стран

Напомним, Эстония готова на официальном уровне передать замороженные активы россиян Украине. Это первая страна Европы, уже разработавшая соответствующее решение. Речь идет о принципах использования замороженных активов россии, одобренных правительством Эстонии.

Германия выступает против передачи украинцам замороженных активов россиян. Официальный Берлин отмечает, что существуют слишком серьезные финансовые и юридические риски. Похожую позицию ранее объявили и власти Швейцарии.

Телеканал 24 По материалам:

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