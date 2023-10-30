В рф пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные российские средства передадут Украине — Finance.ua
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В рф пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные российские средства передадут Украине

Мир
35
В рф пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные российские средства передадут Украине
В рф пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные российские средства передадут Украине
россия грозится конфисковать активы, принадлежащие государствам Европейского Союза, если Еврокомиссия передаст замороженные российские средства Украине.
Об этом заявил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.
«Ряд европейских политиков во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, которые стремятся удержаться на своих местах и, учитывая плохое финансовое положение своих государств, снова начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Киева», — отметил Володин.
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По его словам, такое решение потребует от рф симметричного ответа, а именно конфискации активов ЕС.
«В этом случае будет конфисковано гораздо больше активов, принадлежащих недружественным странам, чем наших средств, замороженных на территории Европы», — добавил Володин.
Напомним, лидеры ЕС одобрили планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Европейская комиссия, как ожидается, выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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