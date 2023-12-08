Британія розширила санкції проти білорусі — Finance.ua

Британія розширила санкції проти білорусі Вчора 16:30 — Світ

Британія розширила санкції проти білорусі

Велика Британія у п’ятницю на 17 позицій розширила санкції проти білорусі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Британії.

Санкції були застосовані до 17 представників судової системи білорусі, зокрема до прокурорів, суддів та слідчих, які причетні до репресій проти політичних активістів, незалежних журналістів та правозахисників.

Британія також наклала санкції проти низки осіб, пов’язаних з урядами, судовими та слідчими органами Гаїті, Ірану та Сирії.

Читайте також США ввели санкції проти міжнародної мережі, що купувала електроніку для військових рф

«Ми не потерпимо, щоб злочинці та репресивні режими попирали основні права та свободи простих людей у всьому світі. Я чітко розумію, що через 75 років після Загальної декларації прав людини Велика Британія та наші союзники продовжуватимуть невпинно переслідувати тих, хто позбавляє людей їхньої свободи», — сказав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

Нагадаємо, уряд Великої Британії у середу оголосив про запровадження нових санкцій щодо окремих осіб і груп, які займаються експортом військового обладнання в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.