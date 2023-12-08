Україна ввела черговий пакет санкцій, переважно проти російських громадян і компаній — указ Вчора 10:15 — Казна та Політика

Україна ввела черговий пакет санкцій, переважно проти російських громадян і компаній — указ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти російських громадян і компаній.

Це закріплено відповідним указом президента України № 813/2023 від 7 грудня 2023 року.

Перелік містить 185 фізичних осіб , до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

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Список містить переважно громадян росії, але також — одного громадянина Німеччини, одного — Узбекистану та особу з подвійним громадянством України та росії.

Під обмеження потрапили, зокрема, директор ТОВ «Аероскан» Алєксандр Стороженко і співзасновник ТОВ «Айді Солюшн» Ігорь Горшиньов.

Обидві компанії пов’язані із російським оборонним виробництвом і раніше вже опинялися під санкціями США. Напередодні «Аероскан» також потрапила під британські санкції.

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Також у санкційному списку опинився член Наглядової ради чеської телекомунікаційної компанії NVision Czech Republic a.s. Армен Аветисян. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є російський олігарх Володимир Євтушенков.

До указаних осіб строком на 5 та 10 років введено, серед іншого наступні санкції:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, зокрема, на користування надрами;

заборона участі у приватизації тощо.

У списку також 181 компанія , причетна до поставок до росії товарів подвійного призначення, які мають підпадати під експортний контроль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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