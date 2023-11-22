Рада підтримала санкції проти російської та білоруської оборонних сфер на 50 років — Finance.ua
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Рада підтримала санкції проти російської та білоруської оборонних сфер на 50 років

Казна та Політика
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Рада підтримала санкції проти російської та білоруської оборонних сфер на 50 років
Рада підтримала санкції проти російської та білоруської оборонних сфер на 50 років
Верховна Рада підтримала президентську постанову № 10 271, яка пропонує секторальні санкції проти росії та білорусі в оборонно-промисловій сфері на 50 років.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Постанову підтримали 304 депутати. Автором постанови виступив президент Володимир Зеленський на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 20 листопада 2023 року.
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Президент пропонує запровадити такі санкції:
  • заборонити операції з товарами й послугами з резидентами рф та білорусі, зокрема ті, що проводять через громадян інших держав;
  • зупинити виконання економічних та фінансових зобовʼязань на користь резидентів рф та білорусі за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;
  • заборонити передавати резидентам росії та білорусі технології, права на обʼєкти права інтелектуальної власності;
  • не реєструвати і не акредитувати організації колективного управління, засновниками яких є резиденти росії та білорусі;
  • припинити дію спільних проєктів і промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти росії та білорусі щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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