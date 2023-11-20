Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та 37 юросіб — Finance.ua

Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та 37 юросіб Сьогодні 10:30

Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та 37 юросіб, Фото: www.president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 18 листопада «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідний указ № 758/2023 опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, оновлені санкції терміном на 10 років запроваджуються проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, народного депутата України IV-VII скликань Олега Царьова, народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша, глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови т.зв. «ЛНР» Леоніда Пасічника, депутата Держдуми рф Дмитра Сабліна, а також колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

В додатку до рішення PНБО, підписаного президентом, вказано 100 фізичних осіб. Крім того, санкційний список налічує 37 юридичних осіб, які, ймовірно, причетні до депортацій українських дітей з окупованих територій.

Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, заборону участі в приватизації, оренді державного майна, заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, заборону на здійснення угод із цінними паперами, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій, а також заборону на збільшення розміру статутного капіталу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.