Зеленський запровадив санкції проти 150 росіян та громадян інших країн — Finance.ua

Зеленський запровадив санкції проти 150 росіян та громадян інших країн Вчора 10:29 — Казна та Політика

Зеленський запровадив санкції проти 150 росіян та громадян інших країн

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» щодо санкцій щодо 147 громадян росії та інших держав, пов’язаних із рф.

Відповідні укази №№ 772/2023 та 773/2023 глава держави підписав 23 листопада. Їхні тексти опубліковані на його сайті.

У першому списку 60 фізичних осіб — громадяни рф, України, Кіпру, білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії.

Читайте також Рада підтримала санкції проти російської та білоруської оборонних сфер на 50 років

Серед них згадані екссекретар РНБО Володимир Сівкович, який переховується в рф, обвинувачений у аварії авіалайнера «Малайзійських авіаліній» рейсу МН17 Леонід Харченко, так звана «уповноважена з прав людини» окупаційної адміністрації Донецької області Дар’я Морозова, топменеджери компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова Назим Ефендієв, Вахтанг Кочаров і Валерій Казикаєв, дружина ексглави USM Івана Стрешинського Наталія Давидова, а також син дружини Усманова Ірини Вінер — Натан Вінер.

Санкції запроваджуються на 10 років. Вони передбачають блокування активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит та торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

У другому списку 87 фізичних осіб — громадяни рф.

Серед них — екс-керівник адміністрації президента рф Анатолій Чубайс, командувач військ ППО-ПРО — заступник головкому Повітряно-космічних сил рф Андрєй Дьомін, голова Рахункової палати та ексміністр фінансів рф Алексєй Кудрін, батько, дружина та син українського колабораціоніста Євгена Балицького, головний санітарний лікар Москви Єлена Андрєєва, гендиректор нижегородської фірми ТОВ «Ремексбуд» Александр Дорофєєв, генеральний директор ТОВ «Галактика» Александр Герман.

Санкції проти 34 з них запроваджуються на 10 років, проти 50 — на п’ять років, проти трьох — на три роки. Санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону транзиту та торговельних операцій на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.