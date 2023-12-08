Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний — Finance.ua

Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против российских граждан и компаний.

Это закреплено соответствующим указом президента № 813/2023 от 7 декабря 2023 года.

Список содержит 185 физических лиц , к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

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Список содержит преимущественно граждан россии, но также — одного гражданина Германии, одного — Узбекистана и лицо с двойным гражданством Украины и россии.

Под ограничения попали, в частности, директор ООО «Аэроскан» Александр Стороженко и соучредитель ООО «Айди Солюшн» Игорь Горшинев.

Обе компании связаны с российским оборонным производством и по-прежнему уже оказывались под санкциями США. В преддверии «Аэроскан» также попала под британские санкции.

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Также в санкционном списке оказался член Наблюдательного совета чешской телекоммуникационной компании NVision Czech Republic as Армен Аветисян. Конечным бенефициарным владельцем компании является российский олигарх Владимир Евтушенков.

К указанным лицам сроком 5 и 10 лет введены, среди прочего следующие санкции:

блокировка активов;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами;

запрет на участие в приватизации и т. д.

В списке также 181 компания , причастная к поставкам в Россию товаров двойного назначения, которые должны подпадать под экспортный контроль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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