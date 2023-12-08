Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний — Finance.ua

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Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний

Казна и Политика
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Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний
Украина ввела очередной пакет санкций, преимущественно против российских граждан и компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против российских граждан и компаний.
Это закреплено соответствующим указом президента № 813/2023 от 7 декабря 2023 года.
Список содержит 185 физических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
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Список содержит преимущественно граждан россии, но также — одного гражданина Германии, одного — Узбекистана и лицо с двойным гражданством Украины и россии.
Под ограничения попали, в частности, директор ООО «Аэроскан» Александр Стороженко и соучредитель ООО «Айди Солюшн» Игорь Горшинев.
Обе компании связаны с российским оборонным производством и по-прежнему уже оказывались под санкциями США. В преддверии «Аэроскан» также попала под британские санкции.
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Также в санкционном списке оказался член Наблюдательного совета чешской телекоммуникационной компании NVision Czech Republic as Армен Аветисян. Конечным бенефициарным владельцем компании является российский олигарх Владимир Евтушенков.
К указанным лицам сроком 5 и 10 лет введены, среди прочего следующие санкции:
  • блокировка активов;
  • ограничение торговых операций (полное прекращение);
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами;
  • запрет на участие в приватизации и т. д.
В списке также 181 компания, причастная к поставкам в Россию товаров двойного назначения, которые должны подпадать под экспортный контроль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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