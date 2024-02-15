Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА на сумму свыше $250 млн — Finance.ua

Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА на сумму свыше $250 млн
Великобритания объявила о передаче Украине тысячи дронов в рамках своего пакета на £200 млн ($251 млн).
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, передает Reuters.
«Вместе Великобритания и Латвия дадут Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что президент россии Владимир Путин терпит неудачу в своих незаконных и варварских амбициях», — отметил Шеппс.
Ранее Минобороны уже акцентировало внимание союзников на потребности Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.
18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.
Министр обороны Швеции Поль Джонсон во время заседания Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.
Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.
14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.
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