Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА на сумму свыше $250 млн — Finance.ua

Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА на сумму свыше $250 млн Сегодня 17:37 — Казна и Политика

Великобритания поставит Украине тысячи БПЛА на сумму свыше $250 млн

Великобритания объявила о передаче Украине тысячи дронов в рамках своего пакета на £200 млн ($251 млн).

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, передает Reuters.

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«Вместе Великобритания и Латвия дадут Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что президент россии Владимир Путин терпит неудачу в своих незаконных и варварских амбициях», — отметил Шеппс.

Ранее Минобороны уже акцентировало внимание союзников на потребности Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.

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18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.

Министр обороны Швеции Поль Джонсон во время заседания Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.

Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.

14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.

Діло По материалам:

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