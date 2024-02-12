Федоров сообщил, сколько дальнобойных дронов Украина изготовит в 2024 году — Finance.ua

Федоров сообщил, сколько дальнобойных дронов Украина изготовит в 2024 году Сегодня 17:14

В Украине планируют в 2024 году изготовить тысячи дальнобойных беспилотников-камикадзе. Объемы производства такого вооружения возрастают.

Об этом в интервью Reuters заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Растется категория дальних беспилотников-камикадзе с дальностью полета 300, 500, 700 и 1 000 километров. Два года назад такой категории не существовало вообще», — рассказал министр.

По его словам, недавняя серия ударов по российским нефтяным объектам отражает усилия правительства по содействию производству дальнобойных беспилотников. В прошлом году в рамках инициативы BRAVE1 военным технологическим стартапам было выделено около 2,5 миллиона долларов в виде грантов, а в 2024 году эта сумма увеличится в десять раз.

При этом подавляющее большинство производителей являются частными. Как отметил Федоров, только одна из 10 компаний, чьи беспилотники могут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга, государственная.

Федоров подчеркнул, что согласен с оценкой начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев достиг «определенного паритета» с Москвой в производстве беспилотников дальнего радиуса действия.

«Нам нужно действовать антибюрократическим способом. В этом суть прорыва в войне технологий. Мы собираемся и дальше делать ставку на это, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут спасти нас», — сказал он.

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